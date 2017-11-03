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Hagi ancora convocato con la Romania U21: fantasma a Firenze ma protagonista in patria...

Nonostante la sua seconda stagione in maglia viola sia cominciata piuttosto male senza mai essere chiamato in causa in prima squadra, Ianis Hagi colleziona un'altra chiamata dal commissario tecnico de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 15:49
Hagi ancora convocato con la Romania U21: fantasma a Firenze ma protagonista in patria... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nonostante la sua seconda stagione in maglia viola sia cominciata piuttosto male senza mai essere chiamato in causa in prima squadra, Ianis Hagi colleziona un'altra chiamata dal commissario tecnico della Nazionale rumena under 21. Il talentino classe '98 potrà dunque sfruttare questa nuova chance per colpire anche gli addetti ai lavori in casa Fiorentina, che fino ad oggi non lo hanno ritenuto maturo per il grande salto.

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