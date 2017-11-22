Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."

Il fenomeno Viola Adrian Mutu, ha rilasciato un'intervista al sito web Eusunt12.ro, nella quale rivela anche un'interessante indiscrezione rimasta sepolta negli anni. Così il romeno ex Fiorentina: "Er...

Il fenomeno Viola Adrian Mutu, ha rilasciato un'intervista al sito web Eusunt12.ro, nella quale rivela anche un'interessante indiscrezione rimasta sepolta negli anni. Così il romeno ex Fiorentina: "Ero vicino alla firma con il Real Madrid, anche se Mourinho non lo sapeva. Non so perché il trasferimento non è andato in porto, probabilmente hanno semplicemente rinunciato".