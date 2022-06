La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi

Una meravigliosa rimpatriata quella avvenuta in Romania, più precisamente a Cluji, dove Adrian Mutu ha voluto organizzare una partita per salutare come non aveva mai fatto il calcio giocato. La sua Fiorentina non poteva mancare e sono volati tutti da lui, erano presenti Gamberini, Dainelli, Semioli, Ujfalusi, Donadel, Prandelli, Toni, Jorgensen, Gobbi, Montolivo, Frey, Gilardino, Blasi oltre ad altri compagni di squadra non legati alla Fiorentina come Trezeguet, Fabio e Paolo Cannavaro. Ecco il video con tutti i presenti viola

CHI PRENDE NANDEZ? ANCHE LA FIORENTINA SULL’URUGUAIANO