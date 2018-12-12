Mutu: "Prandelli grande allenatore, ecco cosa consiglio su di lui. Hagi al top, nel 2018.."

Adrian Mutu ha concesso un’intervista ai media rumeni, queste le sue parole

“Radu è fortunato al Genoa ad avere un allenatore come Prandelli, Cesare è un grande allenatore, che sa come motivare i suoi giocatori e con i calciatori stranieri ha la sensibilità per aiutarli ad adattarsi e ottenere il massimo da loro, come ha fatto con me. Consiglio di seguirlo e rispettarlo perché avrà grandi soddisfazioni: Cesare è più di un allenatore, è un compagno più grande da cui deve imparare. Hagi? È tra i migliori cinque giocatori rumeni del 2018”