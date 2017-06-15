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Dalla Romania, il Galatasaray vuole prendere il talento della Fiorentina Hagi, anche solo in prestito

Sirene turche per Ianis Hagi. Ma per la Fiorentina il calciatore è incedibile. Resta da capire la volontà di Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 14:40
Dalla Romania, il Galatasaray vuole prendere il talento della Fiorentina Hagi, anche solo in prestito -
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Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica rumena Sport.ro il Galatasaray vuole il talento rumeno della Fiorentina classe 1998 Ianis Hagi. Il club turco sarebbe pronto a prendere il calciatore anche solo in prestito. Ora c'è da vedere la risposta della Fiorentina che ritiene il giocatore assolutamente incedibile.

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