Dalla Romania, il Galatasaray vuole prendere il talento della Fiorentina Hagi, anche solo in prestito
Sirene turche per Ianis Hagi. Ma per la Fiorentina il calciatore è incedibile. Resta da capire la volontà di Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 14:40
Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica rumena Sport.ro il Galatasaray vuole il talento rumeno della Fiorentina classe 1998 Ianis Hagi. Il club turco sarebbe pronto a prendere il calciatore anche solo in prestito. Ora c'è da vedere la risposta della Fiorentina che ritiene il giocatore assolutamente incedibile.