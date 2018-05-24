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Ex viola: Bernardeschi crack. Torna la tendinite e lascia il ritiro della Nazionale

Federico Bernardeschi lascerà domani il ritiro della Nazionale per tornare a Torino e proseguire il ciclo di terapie già ripreso la scorsa settimana per il riacutizzarsi di una tendinite della quale s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 15:26
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Federico Bernardeschi lascerà domani il ritiro della Nazionale per tornare a Torino e proseguire il ciclo di terapie già ripreso la scorsa settimana per il riacutizzarsi di una tendinite della quale soffriva già da tempo, motivo questo che aveva già convinto la Juve a non convocarlo per l'ultima di campionato.

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