Sven-Goran Eriksson va in Brasile. Il tecnico svedese, 72 anni, attraverso un video ha dichiarato di essere pronto a prendere le redini del settore giovanili del Botafogo-PB, club della città di João Pessoa con la prima squadra che milita in Serie C brasiliana. Ad annunciarlo proprio l’ex tecnico della Lazio con un video postato dal club brasiliano. Manca solo l’ufficialità.

TuttoMercatoWeb.com