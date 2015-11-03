Notizie Eriksson Fiorentina

L'ultimo saluto a Sven Goran Eriksson nella sua Torsby in Svezia: oltre 600 ai funerali
13 settembre 2024 14:45
Lutto nel mondo del calcio, Sven-Goran Eriksson si è spento poco fa all'età di 76 anni dopo una lunga malattia
26 agosto 2024 13:44
Eriksson: "Ho quello che ho ma non sono seduto in un angolo a piangere"
22 marzo 2024 23:36
Eriksson ammette: "Alla Fiorentina solo due anni, gli auguro l'Europa ma priorità per me salvezza Samp"
14 maggio 2022 13:20
Dalla Francia, Montella candidato numero 1 per la panchina del Marsiglia. I dettagli
16 maggio 2020 15:15
Giramondo Eriksson, lo svedese al Botafogo. Sarà responsabile del settore giovanile. I dettagli
14 febbraio 2020 08:25
Eriksson e il suo approdo al Genoa in nome di Astori. E il destino lo porta subito a Firenze, nello stadio di Davide
24 gennaio 2020 20:02
Eriksson: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina, ma la società non voleva vincere ma stare a metà classifica"
19 dicembre 2019 17:13
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