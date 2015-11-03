Notizie Eriksson Fiorentina

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L'ultimo saluto a Sven Goran Eriksson nella sua Torsby in Svezia: oltre 600 ai funerali

13 settembre 2024 14:45

Lutto nel mondo del calcio, Sven-Goran Eriksson si è spento poco fa all'età di 76 anni dopo una lunga malattia

26 agosto 2024 13:44

Eriksson: "Ho quello che ho ma non sono seduto in un angolo a piangere"

22 marzo 2024 23:36

Eriksson ammette: "Alla Fiorentina solo due anni, gli auguro l'Europa ma priorità per me salvezza Samp"

14 maggio 2022 13:20

Dalla Francia, Montella candidato numero 1 per la panchina del Marsiglia. I dettagli

16 maggio 2020 15:15

Giramondo Eriksson, lo svedese al Botafogo. Sarà responsabile del settore giovanile. I dettagli

14 febbraio 2020 08:25

Eriksson e il suo approdo al Genoa in nome di Astori. E il destino lo porta subito a Firenze, nello stadio di Davide

24 gennaio 2020 20:02

Eriksson: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina, ma la società non voleva vincere ma stare a metà classifica"

19 dicembre 2019 17:13

Quando Eriksson metteva in panchina Roberto Baggio per non farlo montare la testa. E i giornalisti...

17 settembre 2016 23:24

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