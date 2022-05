Eriksson ammette: “Alla Fiorentina solo due anni, gli auguro l’Europa ma priorità per me salvezza Samp”

Intervista a Il Secolo XIX per Sven Goran Eriksson: “La B sarebbe un dolore per i tifosi doriani. E pure un danno”. Cinque stagioni blucerchiate, dal 1992 al 1997, per lo svedese che allenò la Samp ma anche la Fiorentina. A 74 anni è consulente sportivo del Karlstad, terza divisione svedese, e ha parlato del momento delicato dei doriani: “Alla Fiorentina sono stato bene, ma solo due anni. Sono contento se andrà in Europa di nuovo, ma la Samp deve salvarsi: la B sarebbe un dolore per tutti i sampdoriani. E anche economicamente sarebbe un danno forte”.

FERRARA PUNZECCHIA VLAHOVIC