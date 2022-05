Ferrara punzecchia: “Saper perdere è un arte, serve talento e Vlahovic non ne ha abbastanza”

Questo un estratto dell’editoriale del giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione:

“Gli inglesi che si sfilano dal collo la medaglia dopo la finale persa con l’Italia, Vlahovic rabbuiato che se la toglie di dosso all’Olimpico, la sceneggiata di Allegri: tutto racconta la naturale predisposizione a non accettare che ci sia qualcuno più bravo di te. Che Mourinho sia un comunicatore abilissimo è cosa nota. La Roma a Firenze non ha toccato palla, però Banti, uomo del Var, deve spiegare perché ha chiamato Guida in occasione del rigore concesso a Gonzalez. Pur ammettendo la superiorità dell’avversario (eh beh), comunque vince il complesso di persecuzione.Ci sono ex presidenti degli Stati Uniti che, pur di non ammettere la sconfitta, hanno scatenato la folla contro il palazzo in uno dei giorni più bui della democrazia americana. La verità è che saper perdere è un’arte e per questa serve talento”.

