Dal centro sportivo: Sottil rientra nella lista dei convocati ma non sarà tra i titolari

L’attesa sale, così come la concentrazione all’interno del gruppo viola. La partita di lunedì contro la Sampdoria può voler dire molto per raggiungere quello che ormai è l’obiettivo sdoganato dallo spogliatoio: guadagnarsi un posto in Europa. Ieri mattina mister Italiano ha spostato l’allenamento all’interno del ‘Franchi’. La buona notizia è arrivata da Riccardo Sottil: dopo lo stop muscolare della scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Dovrebbe quantomeno rientrare nella lista dei convocati. Niente di nuovo su Odriozola. L’esterno basco anche ieri ha continuato a lavorare a parte, seguendo un personale programma di recupero.

L’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella semifinale d’andata di Coppa Italia con la Juventus (lo scorso 2 marzo) gli ha causato un impiego a singhiozzo nel momento decisivo della stagione. L’affaticamento muscolare alla vigilia della sfida contro il Milan ha complicato ancor di più il percorso di recupero. Il suo probabile forfait regala a Venuti un’altra chance da titolare sulla destra, a completare una linea difensiva composta da Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo è pronto il rientro di Torreira in cabina di regia, con Bonaventura e Duncan nel ruolo di mezzali. In attacco sono sicuri di una maglia Cabral e Nico Gonzalez: a completare il reparto il ‘solito’ ballottaggio tra Ikoné e Saponara. Lo scrive La Nazione.

