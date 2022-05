Berti consiglia: “Fiorentina, prendi subito Carnesecchi. Altrimenti non te lo potrai più permettere”

Gianluca Berti, ex portiere viola e blucerchiato, è intervenuto ai microfoni de il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione di Sampdoria–Fiorentina. Durante il suo intervento l’ex portiere ha consigliato un profilo per la porta della prossima stagione alla società gigliata. Ecco le sue parole. “Se Dragowski va via, la Fiorentina dovrà andare a prendere un giovane e grande prospetto per il futuro e mettergli dietro Terracciano. Dovessi essere io, andrei a prendere Carnesecchi immediatamente. Se gli fai giocare una stagione in Serie A, questo ragazzo non te lo potrai più permettere”.

LEGGI ANCHE: