Gonzalo commovente: “Ho sofferto molto per la morte di Astori, ero lontano. Lui un vero leader”

Nel corso della diretta con Passione Fiorentina su Twitch, Gonzalo Rodriguez ha parlato e raccontato Davide Astori, le sue parole:

“Davide era un leader, gli garbava il calcio tantissimo, era tanto tranquillo ma aveva personalità, se ti voleva spaccare la gamba te la spaccava. Il primo che abbracciavo dopo un gol era sempre lui. Quell’emozione la condividevamo insieme, i nostri figli avevano la stessa età, eravamo molto simili. La sua perdita è stata un duro colpo per tutti. Mangiava quello che doveva mangiare, ad ogni allenamento era sempre il primo ad andare davanti la fila, dava l’esempio. Tutto il mondo ha pianto per lui, io ho portato una maglia firmata da tutto il San Lorenzo per lui.”

LE PAROLE DI GONZALO RODRIGUEZ