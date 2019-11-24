Fischi da parte dei tifosi viola ai giocatori. C'è grande delusione verso tutti

Non sono passati inosservati i fischi ai giocatori di Montella, che al termine della partita persa per 1-0 contro il Verona, sono andati sotto il settore riservato ai tifosi viola, dove erano presenti...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2019 18:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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