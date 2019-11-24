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Fischi da parte dei tifosi viola ai giocatori. C'è grande delusione verso tutti

Non sono passati inosservati i fischi ai giocatori di Montella, che al termine della partita persa per 1-0 contro il Verona, sono andati sotto il settore riservato ai tifosi viola, dove erano presenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 18:09
Fischi da parte dei tifosi viola ai giocatori. C'è grande delusione verso tutti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non sono passati inosservati i fischi ai giocatori di Montella, che al termine della partita persa per 1-0 contro il Verona, sono andati sotto il settore riservato ai tifosi viola, dove erano presenti in circa 3.500. Ma dalla curva si sono alzati alcuni fischi che tradiscono un notevole malumore dopo il 5° ko stagionale che colloca la Fiorentina in una posizione  di classifica assolutamente anonima.

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