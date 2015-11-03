Notizie Giocatori Fiorentina

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Fischi da parte dei tifosi viola ai giocatori. C'è grande delusione verso tutti

24 novembre 2019 18:09

Mancini: "Sempre saputo che in Italia ci sono giocatori bravi, bastava avere fiducia nei ragazzi"

13 ottobre 2019 19:31

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