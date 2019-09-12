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Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."

Queste le parole rilasciate da Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC al Corriere Fiorentino: "Non dobbiamo tollerare il razzismo, la penso assolutamente come Commisso. Se dicendo questi concetti riusci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 12:39
Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..." -
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Queste le parole rilasciate da Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC al Corriere Fiorentino: "Non dobbiamo tollerare il razzismo, la penso assolutamente come Commisso. Se dicendo questi concetti riuscirà a cambiare le cose, va fatto presidente della FIGC". Sulla probabilità che sabato Commisso farà il giro di campo aggiunge: "È una bella cosa, noi ricambieremo con un applauso ma non posso mettere la mano sul fuoco sulla possibile reazione dei tifosi avversari".

 

 

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