Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."
Queste le parole rilasciate da Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC al Corriere Fiorentino: "Non dobbiamo tollerare il razzismo, la penso assolutamente come Commisso. Se dicendo questi concetti riusci...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 12:39
Queste le parole rilasciate da Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC al Corriere Fiorentino: "Non dobbiamo tollerare il razzismo, la penso assolutamente come Commisso. Se dicendo questi concetti riuscirà a cambiare le cose, va fatto presidente della FIGC". Sulla probabilità che sabato Commisso farà il giro di campo aggiunge: "È una bella cosa, noi ricambieremo con un applauso ma non posso mettere la mano sul fuoco sulla possibile reazione dei tifosi avversari".