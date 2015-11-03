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Notizie Pucci Fiorentina

Pucci (presidente ACCVC): “Decisione presa per il bene della Fiorentina. Reazione del Club? Nessuna”

16 dicembre 2025 17:01

CCVC, Pucci: “Quando finisce il cantiere al Franchi? Non esiste non avere date certe”

29 ottobre 2024 09:56

Asta al Viola Park: Pucci presenta, Vieri spende 4.500€, a Renzi la maglia di Bonaventura per 3.500€

23 novembre 2023 17:38

Pucci: "Entusiasmo intorno a Italiano, ma non basterà Gonzalez. La Fiorentina ha bisogno dell'Europa"

29 luglio 2021 18:08

Pucci a Radio Bruno: "Commisso non prenda le critiche sul personale. I fiorentini sono soliti criticare"

19 novembre 2020 22:11

Pucci, il mercato si poteva chiudere con l'acquisto di un centravanti

07 ottobre 2020 20:48

Pucci: "Firenze vuole uno stadio degno della città. Sceglierà la Fiorentina se sarà il Franchi o nuovo impianto"

16 giugno 2020 20:51

Pucci: "I tifosi sono stanchi di essere presi in giro. Se Commisso lascia qualcuno dovrà renderne conto"

25 maggio 2020 15:40

ACCV Pucci: "Firenze saluterà Pioli come merita, molto apprezzato come uomo"

20 febbraio 2020 11:26

Pucci: "Iachini porta determinazione nel gruppo. Manca un uomo da 15 gol. Chiesa.."

02 gennaio 2020 14:35

Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."

12 settembre 2019 12:39

Presidente associazione viola club: "Ecco perchè vogliamo incontrare la famiglia Della Valle"

11 gennaio 2019 14:27

Presidente ACCVC: "Faremo una riunione per decidere se e come contestare. Sui Della Valle vi dico..."

14 dicembre 2018 23:11

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