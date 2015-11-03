Notizie Pucci Fiorentina

Pucci (presidente ACCVC): “Decisione presa per il bene della Fiorentina. Reazione del Club? Nessuna”
16 dicembre 2025 17:01
CCVC, Pucci: “Quando finisce il cantiere al Franchi? Non esiste non avere date certe”
29 ottobre 2024 09:56
Asta al Viola Park: Pucci presenta, Vieri spende 4.500€, a Renzi la maglia di Bonaventura per 3.500€
23 novembre 2023 17:38
Pucci: "Entusiasmo intorno a Italiano, ma non basterà Gonzalez. La Fiorentina ha bisogno dell'Europa"
29 luglio 2021 18:08
Pucci a Radio Bruno: "Commisso non prenda le critiche sul personale. I fiorentini sono soliti criticare"
19 novembre 2020 22:11
Pucci, il mercato si poteva chiudere con l'acquisto di un centravanti
07 ottobre 2020 20:48
Pucci: "Firenze vuole uno stadio degno della città. Sceglierà la Fiorentina se sarà il Franchi o nuovo impianto"
16 giugno 2020 20:51
Pucci: "I tifosi sono stanchi di essere presi in giro. Se Commisso lascia qualcuno dovrà renderne conto"
25 maggio 2020 15:40
ACCV Pucci: "Firenze saluterà Pioli come merita, molto apprezzato come uomo"
20 febbraio 2020 11:26
Pucci: "Iachini porta determinazione nel gruppo. Manca un uomo da 15 gol. Chiesa.."
02 gennaio 2020 14:35
Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."
12 settembre 2019 12:39
Presidente associazione viola club: "Ecco perchè vogliamo incontrare la famiglia Della Valle"
11 gennaio 2019 14:27
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