Pucci: “Entusiasmo intorno a Italiano, ma non basterà Gonzalez. La Fiorentina ha bisogno dell’Europa”

Filippo Pucci, presidente dell’ACCVC (Associazione Centro di Coordinamento Viola Club), è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

PAROLE BIRAGHI «Fa parte del mestiere del calciatore. Quelli che hanno potuto sfogarsi in questi anni lo hanno fatto tramite i social, le critiche però ci sono per tutti. Nella storia è sempre stato così, a Firenze solitamente ci piace prendere di mira qualcuno, forse però è bene non sentirsi una vittima e servirebbe un esame di coscienza. Il comportamento di alcuni non è stato proprio di quelli super corretti. Le critiche sono le note dolenti dei calciatori, per il resto mi sembra tutto rose e fiori»

ITALIANO «Intorno al lavoro di Italiano vedo entusiasmo dovuto alla novità, negli ultimi anni abbiamo vissuto diverse situazioni fuori dalla norma. Questa non credo che sarà la rosa con la quale Italiano inizierà il campionato, mi auguro di vedere una stagione diversa, non credo però che con il solo Nico Gonzalez si possa svoltare».

PASSATE STAGIONI «I risultati non sono stati all’altezza della piazza, potrebbero esserci dei problemi di fondo, magari alcuni calciatori sono un po’ sopravvalutati».

OBIETTIVI STAGIONE «Io ci andrei con i piedi di piombo e vedremo cosa arriverà dal mercato, non dobbiamo indurre in facili entusiasmi i tifosi. Meglio partire piano per poi magari festeggiare alla fine. Secondo me se vogliamo crescere non possiamo perdere ogni anno i calciatori più rappresentativi, questa squadra ha la necessità di ritrovare l’Europa altrimenti non daremo mai delle prospettive future»

