Notizie Accvc Fiorentina

Comunicato ACCVC: “Non ci riconosciamo più in questa proprietà. Lotteremo per non fare la fine dei Cosmos”
15 dicembre 2025 19:29
L'ACCVC a Commisso: "Non sentiamo più la sua voce. O rilancia la Fiorentina o passa la mano"
04 novembre 2025 15:37
Comunicato ACCVC: "Siamo liberi di manifestare il dissenso, vogliamo un allenatore esperto alla Fiorentina"
29 maggio 2025 12:31
ACCVC alza la voce: "Valuteremo a fine mercato se l'ambizione della società coincide con quella dei tifosi"
31 luglio 2024 19:51
Presidente ACCVC: "Campagna abbonamenti? C'è aria di indecisione. 2500 tifosi rischiano l'esclusione"
10 luglio 2024 17:34
ACCVC: "Invitiamo il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le promesse fatte”
05 giugno 2024 19:45
I tifosi della Fiorentina denunciano: "Giocare a Modena o Cesena ci costa troppo e non ci sono posti per tutti"
05 gennaio 2024 13:50
Viola Club contro la contestazione della Fiesole al nuovo stemma: "Fuori luogo e inspiegabile"
30 marzo 2022 20:21
ACCVC scrive a Commisso: "La cessione di Vlahovic è stata come una gomitata nello stomaco"
31 gennaio 2022 23:47
Pucci: "Entusiasmo intorno a Italiano, ma non basterà Gonzalez. La Fiorentina ha bisogno dell'Europa"
29 luglio 2021 18:08
ATF-ACCVC: "Ringraziamo Commisso per il regalo del Viola Park"
06 febbraio 2021 14:25
Pucci a Radio Bruno: "Commisso non prenda le critiche sul personale. I fiorentini sono soliti criticare"
19 novembre 2020 22:11
Sebastien Frey diventa pugliese. È lui il nuovo socio onorario del Vc Puglia - Conversano
18 novembre 2020 21:58
Tifosi viola duri: "Franchi nel degrado, dobbiamo attendere una tragedia per trovare una soluzione?"
07 luglio 2020 18:49
L'appello dell'ATF e dell'ACCVC: "Vogliamo lo stadio, vogliamo risposte, trovate una soluzione"
25 giugno 2020 10:50
Pucci: "Firenze vuole uno stadio degno della città. Sceglierà la Fiorentina se sarà il Franchi o nuovo impianto"
16 giugno 2020 20:51
Pucci: "Iachini porta determinazione nel gruppo. Manca un uomo da 15 gol. Chiesa.."
02 gennaio 2020 14:35
Pucci: "Il vero tema non è l'allenatore ma il fatto che la Fiorentina ha bisogno di rinforzi"
02 dicembre 2019 12:05
Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."
12 settembre 2019 12:39
ACCV: "E’ il momento di sospendere qualsiasi cosa e di dare fattivamente tutto il nostro sostegno alla Fiorentina…"
20 maggio 2019 18:26
“45′ senza salire sugli spalti ed in centro un flash mob contro la proprietà. Concordi con ACCVC ”
09 maggio 2019 11:40
VC Vasari: “Noi in trasferta uniamo cultura e sport. Chiesa il nostro modello. L’incontro con ADV...”
03 maggio 2019 18:27
"Trattamento impari per Fiorentina ed Atalanta, la Lega A è di parte"
19 febbraio 2019 14:08
INCONTRO DELLA VALLE CON VIOLA CLUB. ECCO IL COMUNICATO DELL'ACCVC
29 gennaio 2019 22:39
Antognoni: " La proprietà da segno di presenza ogni giorno. Incontro Tifosi-ADV? Giusto venga fatto. A fine mese.."
20 gennaio 2019 21:13
Andrea Della Valle ha fatto sapere che risponderà al comunicato dei Viola Club. Le ultime
17 gennaio 2019 18:13
CdS, incontro tra i tifosi viola e i Della Valle possibile. Se non dovesse esserci...
10 gennaio 2019 14:07
ACCVC: “Vogliamo un incontro ufficiale con la proprietà. I tifosi chiedono...”
09 gennaio 2019 11:09
Lutto. Si è spento a 97 anni Rigoletto Fantappie'. Storica figura del Centro Coordinamento Viola Club
19 dicembre 2018 20:51
Presidente ACCVC: "Faremo una riunione per decidere se e come contestare. Sui Della Valle vi dico..."
14 dicembre 2018 23:11
ACCVC, lutto al Viola Club Quinto di Treviso: scomparso il Presidente
15 ottobre 2018 12:00
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