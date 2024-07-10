Presidente ACCVC: "Campagna abbonamenti? C'è aria di indecisione. 2500 tifosi rischiano l'esclusione"

Filippo Pucci ha parlato la situazione relativa alla campagna abbonamenti della Fiorentina: "Ci sono tanti punti interrogativi

Il presidente dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sulla questione stadio e sulla campagna abbonamenti 2024/2025:

”Che aria si respira? C'è un'aria di indecisione completa, ci sono troppi elementi che fanno sì che questa sia una campagna abbonamenti non normale. Dal punto di vista organizzativo abbiamo tanti punti interrogativi aperti, per i quali non si è avuto risposta. A questo si somma anche quello scetticismo dovuto al fatto che la squadra, per il momento, non ha avuto una reazione ambiziosa di cui si parlava. La decisione del posizionamento del settore ospiti fa il gioco: se dovesse rimanere in quel posto, porta via un sacco di spazi e 2500 abbonati lo scorso anno rischiano l'esclusione. Io rientro tra quelli che non hanno un'idea ben chiara di quello che potrà succedere. Può darsi che la gente si sia annoiata da questa situazione turbata da questa incertezza".

GRAZIANI: “LA FIORENTINA DEVE TENERE I MIGLIORI E RINFORZARSI. IKONÉ? LA SUA AVVENTURA A FIRENZE È FINITA”

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