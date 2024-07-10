Graziani: "La Fiorentina deve tenere i migliori e rinforzarsi. Ikoné? La sua avventura a Firenze è finita"

Ciccio Graziani si è soffermato su alcuni temi che riguardano il mercato e la costruzione della nuova Fiorentina di Palladino

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, parlando dei temi caldi di casa Fiorentina. Le sue parole:

"Ikoné? Non è migliorato di una virgola da quando è arrivato, non so se le colpe le abbia chi lo ha gestito o se le abbia lui, piuttosto mi tengo Kouamé che lo posso utilizzare da esterno o da punta centrale. Io credo che la sua avventura a Firenze sia finita. Bisogna capire cosa vogliono fare in attacco, perché è troppo importante. Se vogliamo migliorare la posizione ripartendo da quell'8° posto, bisogna tenere i migliori e rinforzare la squadra. Il mercato è appena iniziato e dovremo arrivare ad un certo punto per capire quali siano i progetti della squadra. La concorrenza è tanta, ma io percepisco la volontà di migliorare questa squadra. Io credo che ci sia l'interesse e la voglia di fare molto di più di quello che la gente pensa, però vedremo".

CECCHI: “IKONÉ TRA I PIÙ BRAVI DELLA FIORENTINA. MA PER LUI FIRENZE È STATA PIÙ UNA PRIGIONE CHE ALTRO”

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