Sebastien Frey diventa pugliese. È lui il nuovo socio onorario del Vc Puglia - Conversano

Una stella fra i tesserati del club pugliese

È di ieri la notizia secondo cui l'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey sarà insignito del privilegio di socio onorario del viola club Puglia - Conversano.

Lo annuncia con orgoglio il presidente Antonio Fazio in Esclusiva per Labaroviola: "Avevamo da tempo messo gli occhi sul suo conto, in campo è sempre stato un valore in più nella Fiorentina del rientrante Prandelli. Lo abbiamo contattato via social la scorsa settimana e ci ha risposto prontamente in maniera entusiasta. Si vede che è ancora legatissimo ai colori viola e al pubblico di Firenze. Anche oggi che ha lasciato il campo non perde occasione di incitare il suo amico Franck Ribery.

Come avverrà l'investitura?

"Visti i problemi dovuti al coronavirus sarà una cosa in tono minore, ma stiamo studiando una diretta social per vederlo con la nostra sciarpa e l'ambita tessera onoraria. Appena all'ACCVC l'avranno confezionata, la spedirlo in Francia a casa di Seba".

Marco Collini

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