Notizie Viola Club Fiorentina

Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene
06 maggio 2024 22:05
"Ieri a New York una coda interminabile di persone per dare l'ultimo saluto a Joe"
26 marzo 2024 22:04
Barone accoglie 150 piccoli tifosi per il tour del Viola Park. Incontro anche con la Prima Squadra
25 febbraio 2024 21:30
Nasce il Fiorentina Club Montecitorio: il logo riporta il giglio di Firenze, aperto a deputati e senatori
02 dicembre 2022 15:18
Torna Ale Fiorentina, rivista dei Viola Club. Pucci: "Nuovo Stadio? Convinto fosse l'unico non vincesse"
09 marzo 2022 15:27
ACCVC scrive a Commisso: "La cessione di Vlahovic è stata come una gomitata nello stomaco"
31 gennaio 2022 23:47
Viola Club non ci stanno: "Non ha senso far andare allo stadio solo 5 mila persone. Diteci la verità"
14 gennaio 2022 15:02
Viola Club: "Vlahovic scorretto ed opportunista ma non va danneggiata la Fiorentina"
23 ottobre 2021 17:06
Viola club Conversano Puglia, al via la campagna tesseramenti 2021'/ 22'. Tutti i dettagli
16 luglio 2021 12:57
Vc Calabria Viola: "L'anno zero di Commisso, rilancio o contestazione. Sogni? Vorrei Boga"
30 giugno 2021 13:41
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti
20 maggio 2021 15:46
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Ponte a Greve: "Il club dei Babbi viola. Tifosi tra Fiorentina e solidarietà"
17 marzo 2021 13:42
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc l'Avana - Narciso Parigi: "Portiamo la Fiorentina in terra cubana"
01 marzo 2021 18:21
Esclusiva tifo, conosciamo Vc Asti Giancarlo Antognoni: "Tifosi della Fiorentina grazie a..Rivera"
15 febbraio 2021 14:21
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Feltre Dolomiti: "Lo 0-3 è stato il Natale perfetto. Ci manca lo stadio.."
31 gennaio 2021 14:39
Esclusiva tifo, conosciamo il gruppo Scoglionati Viola dell'Isola d'Elba: "Tifosi veri col mare di mezzo.."
24 gennaio 2021 17:23
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Orbetello: "Quella ciabatta lanciata in aria al gol di Milenkovic.."
09 dicembre 2020 12:38
Commisso scrive: "Il centro sportivo l'inizio, ma il nuovo stadio ho paura rimanga un sogno"
02 dicembre 2020 16:02
Esclusiva tifo, conosciamo il Gruppo Ciociaro: "Dall'autografo di Hamrin alla supercoppa con Batigol.."
27 novembre 2020 14:38
Viola Club: "Cari politici, basta scuse per lo stadio. Alle elezioni ci faremo sentire. Caro Commisso..."
20 novembre 2020 21:13
Sebastien Frey diventa pugliese. È lui il nuovo socio onorario del Vc Puglia - Conversano
18 novembre 2020 21:58
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Argentario - Mauro Rosi: "Tra i più numerosi fuori Firenze"
16 novembre 2020 17:16
Esclusiva tifo, alla scoperta del Calabria viola: "Rocco, la tua terra ti sostiene. Torneremo grandi, ma senza Iachini.."
06 novembre 2020 15:17
Esclusiva tifo, alla scoperta del Gruppo Sicilia viola: "Tutta a salire, siculamente viola"
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Esclusiva tifo, alla scoperta del VC Bruxelles: "Una bandiera viola nel cuore del Belgio"
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Alla scoperta di Europa Viola, il network creato dai tifosi della Fiorentina nel vecchio continente
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Esclusiva tifo, alla scoperta del VC Puglia Conversano "I nostri 700 km d'amore per la Fiorentina"
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Tutta Firenze piena di striscioni "Noi Stiamo con Rocco". Ecco le foto degli striscioni in tutta la città
31 maggio 2020 03:17
Esclusiva VC Firenze nel nord: "La nostra passione 'Rock and Viol'. Ripartenza? Senza tifosi non ci piace. . "
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L'Associazione Viola Club finalmente si sveglia: "Da qui alla fine del campionato non ci saranno i nostri striscioni allo stadio"
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Il Viola Club 7Bello se la prende con Diego Della Valle. Striscione contro il patron a Firenze
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ACF: la photogallery dell’incontro tra i Viola Club di Monsummano, Pescia e Vellano con i giocatori viola
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Benassi e Biraghi incontrano il Viola Club "Gli Ingestibili", il racconto della serata...
27 settembre 2017 12:02
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