Torna Ale Fiorentina, rivista dei Viola Club. Pucci: "Nuovo Stadio? Convinto fosse l'unico non vincesse"

Torna dopo tanti anni la rivista dei Viola Club, la prima copia sarà possibile leggerla in occasione di Fiorentina-Bologna di domenica

Questa mattina il Centro di Coordinamento dei Viola Club ha presentato il rilancio della rivista "Ale Fiorentina", che torna dopo tantissimi anni. Presenti, nella foto, Paolo Piazzini di Chianti Banca, Filippo Pucci presidente ACCVC e l'ingegner Righetti. Sarà un mensile che potrà essere letto sul sito Ale Fiorentina e anche allo stadio il giorno della partita della Fiorentina dedicato soprattutto ai Viola Club in giro per l'Italia e per il mondo (nel primo numero il racconto del Viola Club della Polonia). Prima della presentazione, il presidente dei Viola Club Filippo Pucci ha commentato anche il progetto del Nuovo Stadio Franchi: "Non conosco per bene il progetto ma quando ho visto i finalisti ero convinto che fosse l'unico che non avrebbe vinto, ma lo dico per gusto personale, probabilmente non me ne intendo"

GRAZIANI BACCHETTA ITALIANO

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