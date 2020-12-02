Commisso scrive: "Il centro sportivo l'inizio, ma il nuovo stadio ho paura rimanga un sogno"

Il Viola Club Scoglionati ha scritto una lettera a Commisso, ricevendo risposta dal patron della Fiorentina. Ecco la lettera e la risposta del patron dagli Stati Uniti

Questo quanto si legge sul sito del Viola Club Scoglionati Viola, che hanno scritto una lettera al patron della Fiorentina Rocco Commisso, ricevendo una lettera di risposta da parte del presidente viola:

Il momento della squadra è difficile, il cambio dell’allenatore, poco gioco ed una classifica veramente lontana dalle aspettative.

In questi momenti si cerca di capire, e si discute, di chi siano le colpe maggiori, società, giocatori e il poco attaccamento alla maglia viola.

Le prime avvisaglie della tifoseria contro chi non rispetta la maglia che indossa, si sono appena viste con lo striscione apposto alle inferiate della curva Fiesole, ma anche il Presidente Rocco ha iniziato a ricevere qualche commento, a lui poco gradito, facendo sbottare con qualche affermazione che ha spaventato l’ambiente viola.

Ma un singolo tifoso cosa può fare?

Questa è la domanda che si è posta il nostro vice-presidente FEDERICO PELLEGRINI che ha cercato di esprimere in una lettera l’amore che ogni tifoso viola ha per la sua squadra.

Fino a qui non c'è niente di nuovo.

Ma a chi esprimere queste sensazioni e far capire che il popolo viola nelle aspre critiche non ha altro che la passione, l'amore viscerale e morboso per quella maglia indossata da grandi campioni viola?

Come far capire a chi di dovere che i Guelfi, i Ghibellini, i bianchi e i neri non sono solo storia ma che risiedono ancora in ognuno di noi, tifosi e giornalisti, ma che soprattutto e’ patrimonio “universale” del sangue viola.

A tutte queste domande c’era una sola risposta, ROCCO COMMISSO.

Qui nasceva la scommessa: avrà il tempo Rocco da dedicare ad un piccolo club in questo momento tanto particolare?

Distogliera’ l’attenzione non solo dalla Fiorentina ma anche dal proprio lavoro a New York per concedersi alle nostre affermazioni?

Tutto questo è veramente successo, e dopo che la lettera è stata inviata all’ufficio stampa ed è giunta sulla scrivania del Presidente i cinque minuti da dedicare agli SCOGLIO-NATI VIOLA li ha trovati.

Gli argomenti trattati sono stati tanti ma con un solo obbiettivo, far capire a ROCCO, sempre che ce ne sia stato bisogno, che il popolo fiorentino ama, ma soprattutto quando ama lo fa con il cuore ed i maniera viscerale e disinteressata.

Qui sotto postiamo sia la lettera indirizzata al presidente, sia la gentile risposta che ci ha inviato, dalle quali potranno essere presi spunti interessanti per ulteriori argomenti.

Il Consiglio Direttivo degli SCOGLIO-NATI VIOLA vuole ringraziare in primo luogo il Dott. FERRARI che ha capito il nostro intento e ha fatto pervenire la lettera in presidenza, ma soprattutto il Presidente Rocco Commisso che non solo ha dedicato tempo a noi, ma che con questo gesto ci ha fatto capire che l’onda viola lo ha travolto dal primo passo che ha fatto varcando quella porta dell’aeroporto.

LETTERA SCOGLIO-NATI VIOLA

Ciao Rocco, mi permetto di darti del tu, perché in Toscana del Lei, lo diamo soltanto a chi non conosciamo o a chi non ci ispira fiducia.

Grazie per l’onere che hai assunto nel rilevare la Fiorentina, sii fiero di avere l’onore di guidarla per condurla, speriamo, il più in alto possibile.

In Toscana, un po’ ovunque, abbiamo un carattere diretto, un po’ burlone, spesso invadente, che talvolta lascia basito l’interlocutore che viene da fuori regione.

Inoltre per noi la critica, è il sale quotidiano dei rapporti interpersonali. Insomma, chi è permaloso, fa fatica a comprendere che quello che, inizialmente, sembra essere un fastidioso vezzo, è in realtà una manifestazione smisurata di affetto per l’oggetto del contendere, sia esso una persona fisica, un avvenimento oppure una società di calcio come la nostra amata Fiorentina.

C’è un detto: in Toscana due persone, riescono a fondare tre partiti… Le tue giuste battaglie, Centro Sportivo e Stadio, sono le nostre, perché nel 2020 non è possibile immaginare di fare calcio professionistico senza i con strutture inadeguate ed il Centro Sportivo, è davvero una grandissima risposta a chi attende da te i fatti.

GRAZIE DI CUORE per questo primo eccezionale risultato!!

Sei una persona ed un imprenditore di successo, non cerchi la fama o i denari, immagino che tu voglia provare a vincere in un mondo(il calcio italiano) ed in una città (Firenze) dove avrai visto, non è certo facile costruire le basi per ottenere il successo.

Immagino tu lo faccia per ambizione e magari per metterti ancora alla prova, cercando nuovi stimoli.

Io sono un inguardabile ottimista, anche nei momenti più bui, intravedo sempre una piccola luce su quella, cerco di costruire il presente, tenendo di conto cosa vorrei per il futuro.

In questo momento, anche senza grandi infrastrutture, aree commerciali e merchandising, sono fermamente convinto che la Fiorentina possa comunque recitare un ruolo da professionista in serie A, attraverso una grande competenza calcistica, una programmazione minuziosa ed una derivante organizzazione, che deve tener di conto essenzialmente di un solo elemento: la perfetta ed onesta sinergia tra Presidente, Direttore ed Allenatore, perché quando questo avviene (Atalanta, Sassuolo, ma anche Verona).

I risultati arrivano sempre e si crea la base per anticipare il futuro.

La pressoché totalità dei tifosi vuole, quanto te, il nuovo stadio, poco importa dove, ma contemporaneamente vuole tenere viva la memoria storica, perché noi tifosi, lodiamo ogni giorno grandi campioni come GIANCARLO ANTOGNONI, che ben conosci, ma allo stesso tempo non dimentichiamo in egual misura, le gesta degli UMILI, così ricordiamo ALESSIO TENDI, CELESTE PIN o GIGI SACCHETTI, al pari di JULINHO, PASSARELLA o PANDOLFINI, MASSIMO MATTOLINI e SEBASTIANO FREY, GABRIEL BATISTUTA e GIACOMO BANCHELLI.

Tutti questi atleti hanno in comune, quello che risalta ai nostri occhi, la MAGLIA VIOLA sudata, con il giglio di Firenze cucito sul petto e non è un caso che poi tanti di questi beniamini, pur non essendo toscani, decidano una volta terminata la carriera agonistica, di rimanere a vivere a Firenze.

Tutto questo, per spiegarti, Rocco, che noi tifosi Viola (ci sono quelli che vanno sempre in Fiesole, quelli che si fanno tutte le trasferte, quelli che vanno in Maratona, quelli che non vanno allo stadio e la vedono a casa o al bar, quelli della Ferrovia, o ancora quelli come noi, Scoglionati Viola Isola d’Elba, che veniamo ogni tanto per la lontananza), abbiamo bisogno di travolgere tutto quanto, della nostra passione.

Siamo ipercritici, spesso tutti contro tutti, a volte un po’ rompicoglioni, ma quando ci fidiamo ed accettiamo chi viene da fuori, lo facciamo per sempre, non importa se sei un campione o una comparsa, un imprenditore affermato o un improvvisato affarista, giovane o anziano, uomo o donna.

QUANDO FIRENZE AMA, LO FA PER SEMPRE.

Nessuno ti chiederà di vincere lo scudetto o di comprare Messi, tutti quanti ci auguriamo che tu torni a farci SOGNARE e quando questo avverrà, ti accorgerai del meraviglioso pathos propositivo che ti travolgerà e credimi, farai fatica a lasciare Firenze per tornare in America a gestire affari e vita privata.

Tornare a SOGNARE è il nostro desiderio quotidiano e possiamo farlo insieme, cimentando il fondamentale senso d’appartenenza.

Quando tutto questo accadrà, anche i grandi giocatori vorranno vestire la MAGLIA VIOLA, è già successo, puoi scommetterci e solo allora, NIENTE sarà impossibile.

La costruzione del Centro Sportivo e dello Stadio potranno dare anche una concreta risposta alla grande fame di lavoro, derivata dalla crisi causa Covid, innanzitutto per la costruzione degli stessi e poi per il mantenimento di tali opere.

L’area fiorentina, al pari delle grandi città d’arte italiane, ma anche europee, ne hanno risentito e quindi, i tuoi investimenti saranno davvero una manna dal cielo per la vita quotidiana di tante famiglie in difficoltà, cimentando in secondo luogo, la vicinanza della popolazione ad ACF ed arricchendo quindi, sotto tutti i punti di vista, la nostra bella Toscana.

Credo fermamente che a Firenze vi siano tutti i presupposti per tornare a vincere, è sempre mancato, però, l’elemento consapevole e fondamentale, in grado di unire tutti i tasselli, questo elemento SEI TE ROCCO.

Concludo il poema, augurandomi un giorno, di poterti incontrare e ti saluto affettuosamente, certo che con passione, determinazione e cuore (VIOLA), possiamo tutti insieme superare anche quelle che sembrano difficoltà insormontabili, per ottenere risultati impensabili.

Con affetto, Federico Pellegrini, vice presidente Viola club Scoglionati Viola Isola d’Elba.

RISPOSTA DI ROCCO COMMISSO

IL TEMPO RIVELA, PETRACHI POSSIBILE NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DELLA FIORENTINA AL POSTO DI DANIELE PRADE'

https://www.labaroviola.com/il-tempo-rivela-commisso-vuole-petrachi-alla-fiorentina-al-posto-di-prade/122760/