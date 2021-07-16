Viola club Conversano Puglia, al via la campagna tesseramenti 2021'/ 22'. Tutti i dettagli
Comincia la nuova stagione per il Vc Conversano Puglia
Di seguito pubblichiamocon piacere il comunicato diramato dal "Viola club Conversano Puglia" in merito all'apertura della campagna tesseramenti per la stagione 2021'/22'.
UNA NUOVA STAGIONE CALCISTICA E’ COMINCIATA!
TIFOSI PUGLIESI E NON, NON FATE MANCARE IL VOSTRO SOSTEGNO ALLA SQUADRA DEL VOSTRO CUORE E ALL’UNICO CLUB DEI TIFOSI VIOLA IN PUGLIA, AFFILIATO AL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI VIOLA CLUB DI FIRENZE (ACCVC).
ATTENDIAMO LA VOSTRA ADESIONE PER VIVERE ASSIEME LA NOSTRA GRANDE PASSIONE.
INOLTRE CON LA CHAT WHATSAPP RISERVATA AI SOCI POTRAI DIALOGARE E INTERVENIRE IN TUTTE LE ANIMATE DISCUSSIONI FRA SOCI E AVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE INFORMAZIONI SU TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA LA NOSTRA FIORENTINA.
ORGANIZZEREMO TRASFERTE A FIRENZE E NON SOLO E, COME SEMPRE, CI ASPETTA... MOLTO ALTRO ANCORA!
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2021-2022 E’ SOLTANTO DI 10€ PER GLI ADULTI E 5€ PER GLI JUNIOR (UNDER 12):
PAGAMENTO RICARICA POST PAY nr. 5023600675281093 INTESTATA AL SEGRETARIO DEL CLUB: IVAN VINCENZO CUTRIGNELLI OPPURE CON BONIFICO (VEDI SEZIONE MODULISTICA - ISCRIZIONI).
SOLO PER I NUOVI SOCI: INVIARE L’APPOSITO MODULO FACENDO ATTENZIONE A NON TRALASCIARE ALCUNA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA MAIL: [email protected]
AL MOMENTO NON SAPPIAMO SE POTREMO ANDARE ALLO STADIO MA SAPPIAMO CHE POSSIAMO SEMPRE FARE IL TIFO PER LA NOSTRA SQUADRA DEL CUORE VECCHI E NUOVI SOCI ATTENDIAMO LA VOSTRA ADESIONE FORZA VIOLA SEMPRE!
IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO DEL VIOLA CLUB PUGLIA CONVERSANO
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