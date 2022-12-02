Nasce il Fiorentina Club Montecitorio: il logo riporta il giglio di Firenze, aperto a deputati e senatori

Viola Club Montecitorio. L’iniziativa è stata del deputato PD Emiliano Fossi, che ha inviato a deputati e senatori tifosi della Fiorentina

In alto il giglio, in basso la foto di Firenze vista da piazzale Michelangelo. Colore: il viola. Riparte così anche nella XIX legislatura, con la distribuzione del nuovo modulo d’adesione tra deputati e senatori, il Viola Club Montecitorio. A prendere l’iniziativa è stato il deputato Pd Emiliano Fossi, che oggi ha inviato a deputati e senatori tifosi della Fiorentina una lettera e la nuova scheda d’iscrizione.

"La Fiorentina - dice con una battuta Fossi - è l’unica passione per cui posso accettare di stare in un gruppo con esponenti centrodestra. La squadra viola è un patrimonio di tutti i fiorentini e di tutti i tifosi, e questo vale anche in Transatlantico". "È importante ribadirlo nei giorni del Mondiale in Qatar: il calcio non può essere ridotto solo al business - continua il deputato Pd -. Il calcio crea comunità, cultura, contaminazioni. Rilanciamo il viola club Montecitorio con questo spirito". Lo riporta Adnkronos

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