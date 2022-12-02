Odriozola scaricato dal Real Madrid, il terzino è vicino alla Roma in prestito con riscatto a 10 milioni

Alvaro Odriozola è stato uno dei protagonisti del ritorno in Europa della Fiorentina, a fine stagione però è voluto tornare al Real Madrid

Sorpasso sulla fascia a destra della Roma con Odriozola che diventa il candidato principale per sostituire Karsdorp il traditore. Il casting per il ruolo di esterno destro nella Roma di Mourinho è entrato nel vivo. Alvaro Odriozola è in pole position per rilevare Karsdorp, colpevole per Mou di molti mali della Roma. Una conferma importante arriva dall'agente del calciatore, Giuseppe Bozzo che nelle scorse ore si trovava a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa.

A testimoniare la sua presenza nella sede romanista un post su Instagram della sua agenzia AGB Sport Management e la scritta: "Buon incontro con la Roma". Un segnale che dà fiducia nella chiusura della trattiva. Odriozola, classe 1995, è un terzino destro spagnolo di proprietà del Real Madrid. Alla Casa Blanca ha sempre trovato poco spazio dopo essere stato prelevato dalla Real Sociedad per poco più di 30 milioni.

Dopo i prestiti al Bayern Monaco e alla Fiorentina, ora la possibilità di trasferirsi alla Roma è più che concreta. Tiago Pinto è pronto a prelevare lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. Una cifra vantaggioso per un giocatore d'esperienza che ha vinto pure una Champions League, e che farebbe risparmiare la Roma per quanto riguarda il monte ingaggi visto che percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, contro i 2,2 di Karsdorp. Lo riporta Roma Today

LE PAROLE DI BORJA VALERO

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