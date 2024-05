Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene

Qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime ore. La maggior parte si muoverà direttamente nella giornata di mercoledì per poi far ritorno a Firenze in piena notte. Alla fine saranno circa 1.000 i tifosi della Fiorentina che assieperanno il “Breydel Stadium“ di Bruges per il ritorno della Semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Si parte dal 3-2 dell’andata, ottenuto sotto il diluvio al ‘Franchi’. Stavolta ci sarà da fare i conti con un impianto che è andato esaurito in poche ore dopo che sono stati messi in vendita i biglietti nei giorni scorsi. Saranno 29.000 i tifosi che spingeranno i nerazzurri di Nicky Hayen verso il sogno della finale, lo stesso che hanno i tifosi viola e la squadra di Italiano. I sostenitori gigliati si muoveranno per la maggior parte con dei voli su Bruxelles in partenza da tutta Italia, per poi spostarsi nella vicina Bruges con pullman e treni (circa un’ora e mezzo di ulteriore viaggio. Da non sottovalutare anche la presenza nutrita dei tifosi viola all’estero, soprattutto quelli del centro Europa. Specialmente il ‘Viola Club Bruxelles’ stavolta gioca in casa e parteciperà alla sfida con diversi affiliati. Chi resterà a Firenze si organizzerà come sempre con parenti e amici davanti alla televisione, seppur per alcuni l’orario delle 18.45 sia ancora lavorativo. La Fiorentina propone anche la possibilità di seguire la partita insieme a tanti altri tifosi gigliati all’interno del Viola Park. L’obiettivo di tutti, in trasferta o a Firenze, resta comune. Raggiungere la finale di Atene il prossimo 29 maggio.

