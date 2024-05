Weekend di riposo per i viola, poi due partite decisive per la stagione della Fiorentina. Nico out a Cagliari?

Due giorni pieni di riposo per staccare la spina e ricaricare le energie in famiglia. Vincenzo Italiano ha concesso il weekend libero alla squadra, nonostante non sia arrivata la vittoria contro il Napoli. Ma in questo momento è cruciale gestire le energie. La Fiorentina riprenderà gli allenamenti al Viola Park solo domattina in preparazione della partita di Cagliari, la cui data è ancora da definire. Il club viola spera di affrontare la trasferta in Sardegna il prima possibile (idealmente giovedì, anche se sembra più probabile venerdì) per avere più tempo per prepararsi alla finale di Atene. Per capire che tipo di partita sarà quella contro gli uomini di Ranieri, bisognerà attendere la sfida che questi ultimi giocheranno oggi (ore 12:30) contro il Sassuolo, ma è logico pensare che Italiano possa affidarsi in larga misura alla cosiddetta Fiorentina 2, come è stata ribattezzata di recente. Questo potrebbe significare risparmiare completamente la trasferta ai giocatori più stanchi e più utilizzati nell’ultimo periodo. Un nome su tutti, Nico Gonzalez. È fondamentale averlo contro l’Olympiakos al massimo della forma e al 100% fisicamente. Sicuramente torneranno dal primo minuto Kayode, Ranieri, Parisi, probabilmente Duncan e Mandragora. Certa la presenza di Barak, Ikoné e Castrovilli dietro al centravanti. E quella resta una posizione incerta anche per Atene. Belotti non è al meglio, Nzola è in crescita. E poi c’è sempre la carta Kouamé da giocare, magari, alla Unipol Domus. Lo riporta La Nazione

