Comunque vada sarà un Success, l’attaccante nigeriano inchioda il Napoli al 92mo

Il Napoli continua a masticare amaro. L’attaccante nigeriano dell’Udinese sceglie la partita giusta per sbloccarsi, riagguanta il Napoli, avanti al 51mo per un gol del connazionale Osihmen, nel recupero e lascia speranze salvezza agli uomini di Cannavaro ancora terz’ultimi. Il Napoli scavalca momentaneamente la Fiorentina (una gara da recuperare) all’ottavo posto. Il 18 Maggio al Franchi andrà in scena un possibile spareggio europeo tra le due squadre.

Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene