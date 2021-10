Viola Club: “Vlahovic scorretto ed opportunista ma non va danneggiata la Fiorentina”

Sul caso Vlahovic arriva anche la posizione del centro di coordinamento dei viola club, queste le loro parole riportate su Facebook per mano del proprio presidente Filippo Pucci: “Sul comportamento di Vlahovic penso che i tifosi viola siano tutti concordi nel definirlo ” almeno” scorretto ed opportunista. Finché vestirà la maglia viola dobbiamo però pretendere il massimo dell’impegno e non dobbiamo, con l’esternalizzazione del nostro “disappunto “, danneggiare la Fiorentina perché in questo momento la Fiorentina ha bisogno ‘anche” di Vlahovic . Sosteniamola e mettiamo da parte l’ovvio per tutta la partita perché come dicevano grandi tifosi viola come Mario Fantechi e Mario Ciuffi…” gli uomini passano, la Fiorentina rimane”.

