VC New York: “Ieri una coda interminabile di persone per dare l’ultimo saluto a Joe”

Il vice presidente del Viola club New York Ermal Dautaj è intervenuto in collegamento diretto a Radio Bruno Toscana in occasione dei funerali di Joe Barone:

“Ieri, dalle 14 alle 21 c’è stata una coda interminabile di persone per dare l’ultimo saluto a Joe. Barone è stata una grande persona che voleva cambiare le cose e che aveva sempre a cuore la comunità italiana. La notizia ha sconvolto tutti, sembra ancora un brutto sogno. Da quando Commisso ha acquistato la società molte persone qua negli Stati Uniti si sono avvicinate alla Fiorentina. La diversa mentalità che hanno portato lui e Barone nel club è sotto gli occhi di tutti. Durante la tournèè negli Stati Uniti nel 2019 lo stadio era sempre gremito per vedere la Fiorentina. E poi fare pubblicità alla squadra in Times Square non è certamente da tutti. Il brand sta crescendo, ha acquisito una dimensione internazionale. Adesso puoi trovare la maglietta nei negozi a New York e c’è grande voglia di venire a vedere la partita a Firenze“.

