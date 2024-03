Bocci: “Fiorentina, serve aprire un nuovo ciclo per continuare il percorso di crescita”

Il giornalista Alessandro Bocci ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno Toscana, ha parlato così del momento delicato in casa Fiorentina:

“E’ difficile immaginare che reazione potrà avere la squadra alla scomparsa di Barone, sabato sera l’emozione sarà grandissima. Il Milan non verrà certo a fare le barricate, i viola quindi possono giocarsela. Guardando più in là la Fiorentina è una squadra che ha comunque bisogno di ripartire con un nuovo ciclo per continuare il suo percorso di crescita. La società farà probabilmente un nuovo tentativo per convincere Italiano, ma credo che il tecnico abbia ormai già preso la sua decisione. In tutti i casi vincere un trofeo sarebbe la degna chiusura di un ciclo positivo, Italiano ha fatto un grande lavoro. Si chiuderebbe un triennio da 9, per non dire da 10. Aprile, sarà di fatto il mese decisivo per tutte le ambizioni, sia nelle Coppe che in campionato“.

Nico da gestire per averlo al top nelle coppe: sarà un calendario molto intenso per i viola di Italiano