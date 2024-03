Nico da gestire per averlo al top nelle coppe: sarà un calendario molto intenso per i viola di Italiano

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Fiorentina avrà una serie di partite molto difficili come vediamo dal calendario, si parte col Milan nella bolgia del Franchi di sabato sera per poi proseguire con l’Atalanta mercoledì sera nell’andata della semifinale di Coppa Italia, il weekend successivo ci sarà la trasferta di Torino contro la Juventus e la Conference contro il Viktoria Plzen. La parola d’ordine è quella di gestire Nico Gonzalez che non è al top e che rientrerà dopo la partita con l’Argentina a ridosso del match con i rossoneri, ma che sarà fondamentale per provare a vincere un trofeo.