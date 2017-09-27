Benassi e Biraghi incontrano il Viola Club "Gli Ingestibili", il racconto della serata...

Serata di svago quella di ieri per Marco Benassi e Cristiano Biraghi, ospiti a cena del Viola Club KK, Gli Ingestibili di Prato. I due calciatori della Fiorentina hanno passato dei bei momenti di unio...

Serata di svago quella di ieri per Marco Benassi e Cristiano Biraghi, ospiti a cena del Viola Club KK, Gli Ingestibili di Prato. I due calciatori della Fiorentina hanno passato dei bei momenti di unione assieme al gruppo di tifosi, con i quali hanno posato per molti scatti e firmato autografi. ViolaChannel e il profilo twitter della Fiorentina hanno pubblicato anche un breve filmato che documenta la serata...