ACF: la photogallery dell’incontro tra i Viola Club di Monsummano, Pescia e Vellano con i giocatori viola
Questa la nota apparsa quest’oggi su Violachannel:Cinque tesserati della Fiorentina (Mirallas,Laurini,Sottil,Clelland e Bonetti) con il Vice Presidente Gino Salica hanno incontrato ieri sera i Viola C...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 17:15
Questa la nota apparsa quest’oggi su Violachannel:
Cinque tesserati della Fiorentina (Mirallas,Laurini,Sottil,Clelland e Bonetti) con il Vice Presidente Gino Salica hanno incontrato ieri sera i Viola Club di Monsummano, Pescia e Vellano in una serata ricca di divertimento con oltre quattrocento partecipanti tra i quali anche l'ex bomber viola Christian Riganò. Tantissimi anche i vincitori dei premi Inviola,la comminity ufficiale dei tifosi della Fiorentina.
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fonte immagine: Violachannel