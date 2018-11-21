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ACF: la photogallery dell’incontro tra i Viola Club di Monsummano, Pescia e Vellano con i giocatori viola

Questa la nota apparsa quest’oggi su Violachannel:Cinque tesserati della Fiorentina (Mirallas,Laurini,Sottil,Clelland e Bonetti) con il Vice Presidente Gino Salica hanno incontrato ieri sera i Viola C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 17:15
ACF: la photogallery dell’incontro tra i Viola Club di Monsummano, Pescia e Vellano con i giocatori viola -
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Questa la nota apparsa quest’oggi su Violachannel:

Cinque tesserati della Fiorentina (Mirallas,Laurini,Sottil,Clelland e Bonetti) con il Vice Presidente Gino Salica hanno incontrato ieri sera i Viola Club di Monsummano, Pescia e Vellano in una serata ricca di divertimento con oltre quattrocento partecipanti tra i quali anche l'ex bomber viola Christian Riganò. Tantissimi anche i vincitori dei premi Inviola,la comminity ufficiale dei tifosi della Fiorentina.

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fonte immagine: Violachannel

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