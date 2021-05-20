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Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti

Temi della trasmissione, il prossimo allenatore viola, il futuro di Vlahovic e le parole in conferenza stampa pronunciate da Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2021 15:46
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Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti

Torna stasera “Passione Fiorentina Tv” il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle ore 21. Ospite il giornalista della Repubblica Benedetto Ferrara e il presidente del Centro di Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci che parleranno dei temi di attualità di casa viola e risponderanno alle domande anche dei tifosi. Volto femminile della trasmissione la fiorentina Rachele Risaliti, Miss Italia 2016. Insieme con loro, Flavio OgnissantiGabriele Caldieron e Leonardo Andreini. Temi centrali della trasmissione, il prossimo allenatore della Fiorentina, il futuro di Dusan Vlahovic e le parole in conferenza stampa pronunciate dal patron viola Rocco Commisso. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

VLAHOVIC: "VOGLIO LOTTARE PER OBIETTIVI PIU IMPORTANTI DELLA SALVEZZA"

https://www.labaroviola.com/vlahovic-voglio-lottare-per-obiettivi-piu-importanti-della-salvezza-non-so-quello-che-faro/140556/

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