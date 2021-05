Vlahovic: “Voglio lottare per obiettivi più importanti della salvezza. Non so quello che farò”

Dusan Vlahovic ha parlato a Meridian Sport, queste le parole del centravanti serbo della Fiorentina:

“All’inizio della mia carriera alla Fiorentina mi hanno aiutato molto sia Milenkovic che Saponara. Al primo allenamento Saponara mi traduceva in inglese quello che il mister diceva, ed è stato subito molto disponibile con me. Ribery? Ha ancora fame di successo, mi ha aiutato molto nell’allenamento. Kokorin è davvero un bravo ragazzo, mi ha raccontato quello che gli è successo e ci abbiamo riso su. Mi dispiace che la stagione finisca adesso, nessuno si aspettava facessi tutti questi gol, il rammarico è stato lottare per la salvezza. Voglio raggiungere obiettivi più alti. Non so se cambierò paese e campionato, magari accadrà oppure magari resterò tutta la carriera in serie A”

PRADE HA FIRMATO IL RINNOVO, MACIA VICINO AL RITORNO. GATTUSO MAI DEFINITO, OCCHIO A FONSECA