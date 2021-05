Pradè ha firmato il rinnovo, Macia vicino al ritorno. Gattuso mai definito, occhio a Fonseca

E’ stata la giornata della visita al Viola Park, il più grande vittoria di Rocco Commisso da quando è a Firenze. Un’area enorme, un progetto meraviglioso consegnato alla Fiorentina e a Firenze. Domani arriverà l’esito del ricorso di Italia Nostra, può darsi che arrivi una sospensione dei lavori, si spera naturalmente non sia cosi, ma il rischio c’è. Vorrebbe dire un ritardo nella consegna del progetto targato Casamonti.

Torniamo al calcio. Le indiscrezioni di ieri sera che raccontavano di un Gattuso che ha rifiutato la Fiorentina hanno interrogato molti tifosi che già avevano fatto la bocca al tecnico calabrese. In realtà, come già detto in precedenza, Gattuso non è mai stato il nuovo allenatore della Fiorentina nè avevano mai trovato l’accordo. Tanto per dirne una, Pradè e Gattuso non si sono mai nemmeno parlati. Ci sono stati dei contatti, certo, ma da qui a raccontare di un accordo trovato ci passa l’oceano.

Il nuovo allenatore potrebbe essere straniero. Occhio Fonseca e Rudi Garcia. Che piacciono tanto sotto tanti punti di vista. Il nome non è stato ancora scelto. Aspettiamoci sorprese.

Per quanto riguardo la spalla di Daniele Pradè, che ha firmato qualche giorno fa il rinnovo di contratto, è sempre più vicino al ritorno a Firenze Edoardo Macia. Sotto questo punto di vista il direttore sportivo romano è stato accontentato, dopo aver spinto tanto per questa soluzione, con Joe Barone che si occuperà più di politica del pallone e affari istituzionali e lontani dalle dinamiche di mercato.

Insomma, fra pochi giorni finisce un campionato deludente, l’ennesimo, ma proprio in questi giorni si stanno mettendo le basi per la Fiorentina che verrà.

Flavio Ognissanti