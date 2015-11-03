Notizie Passione Fiorentina Tv Fiorentina

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Stasera a Passione Fiorentina TV la verità su Gattuso. Presenti Iacobelli e Baiano. Con Rachele Risaliti

17 giugno 2021 18:48

Zazzaroni: "Dicono che Juric aveva mandato via di casa Barone. Ingaggio Oliveira cambia storia economica viola"

10 giugno 2021 23:21

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti

10 giugno 2021 13:59

Ringraziamo “La Nazione” per lo spazio concesso oggi con il rimando a Passione Fiorentina TV con le dichiarazioni di Fratini

29 maggio 2021 20:08

De Sinopoli rivela: "A maggio solo la Fiorentina e altre tre società hanno pagato stipendi"

29 maggio 2021 15:02

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Michele Fratini, Federico De Sinopoli e Giulio Rosk

27 maggio 2021 14:46

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti

20 maggio 2021 15:46

Graziani: "Avrei voluto lo spareggio con la Juve nell'82, non ho pensato alla malafede, Mattei mi disse però..."

13 maggio 2021 22:56

Stasera torna Passione Fiorentina tv. Ospiti Ciccio Graziani e Francesco Flachi. Con Rachele Risaliti

13 maggio 2021 13:45

Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

06 maggio 2021 15:05

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