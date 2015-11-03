Notizie Passione Fiorentina Tv Fiorentina

Stasera a Passione Fiorentina TV la verità su Gattuso. Presenti Iacobelli e Baiano. Con Rachele Risaliti
17 giugno 2021 18:48
Zazzaroni: "Dicono che Juric aveva mandato via di casa Barone. Ingaggio Oliveira cambia storia economica viola"
10 giugno 2021 23:21
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti
10 giugno 2021 13:59
Ringraziamo “La Nazione” per lo spazio concesso oggi con il rimando a Passione Fiorentina TV con le dichiarazioni di Fratini
29 maggio 2021 20:08
De Sinopoli rivela: "A maggio solo la Fiorentina e altre tre società hanno pagato stipendi"
29 maggio 2021 15:02
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Michele Fratini, Federico De Sinopoli e Giulio Rosk
27 maggio 2021 14:46
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti
20 maggio 2021 15:46
Graziani: "Avrei voluto lo spareggio con la Juve nell'82, non ho pensato alla malafede, Mattei mi disse però..."
13 maggio 2021 22:56
Stasera torna Passione Fiorentina tv. Ospiti Ciccio Graziani e Francesco Flachi. Con Rachele Risaliti
13 maggio 2021 13:45
Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile
06 maggio 2021 15:05
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