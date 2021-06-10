Zazzaroni: "Dicono che Juric aveva mandato via di casa Barone. Ingaggio Oliveira cambia storia economica viola"

Nel corso di Passione Fiorentina TV, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato dei tanti cambi di allenatori in serie A, tra cui i movimenti in casa viola

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a Passione Fiorentina TV, queste le sue parole (CLICCA QUI PER L'INTERVENTO INTEGRALE):

"Quest'anno in serie A è successo di tutto, se cambiano quasi tutte le panchina in maniera anche illogica è segno di qualcosa di particolare e strano. Allegri aveva due contratti pronti, uno con il Real Madrid e uno con il Napoli, poi ha scelto la Juventus. Idem Sarri con la Roma. Gattuso aveva detto di no alla Fiorentina, dicono che Juric aveva mandato via di casa Barone, poi Gattuso è stato convinto da Commisso che voleva solo lui, mettiamoci come motivo anche le ragioni territoriali. Non penso che abbia scelto la Fiorentina perchè scartato da altri. Ingaggio di Oliveira a 3,3 milioni l'anno? Sarebbe una svolta economica per le Fiorentina, si alza il livello in questa maniera, sarebbe una svolta se fosse vero, un cambio rispetto al passato, magari anche altri giocatori potrebbero chiedere cosi tanto"

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