Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti

Questa sera alle 21 in diretta su twitch e Facebook, torna l'appuntamento, come ogni giovedi, con Passione Fiorentina TV

Torna stasera “Passione Fiorentina Tv” il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle ore 21. Questa sera ospite Marco Masini, il cantante con il viola nel cuore e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e anche Lorenzo Laverone, protagonista della promozione in serie B con la sua Ternana ma fiorentino di nascita e grande tifoso viola. I temi centrali della trasmissione, le richieste di Gattuso, il futuro di Ribery e Pezzella e le ultime sulle trattative di casa viola. Presenti anche Rachele Risaliti, Flavio Ognissanti e Gabriele Caldieron. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

CASTROVILLI CHIAMATO DALLE VACANZE, DEVE SOSTITUIRE PELLEGRINI

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