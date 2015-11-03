Notizie Marco Masini Fiorentina

Masini ironizza: "Tifare Fiorentina è un 'male necessario'. In teatro ero teso per la presenza di Paratici"
02 marzo 2026 14:30
La Fiorentina scende in campo al Festival. Masini: "Mi ha risposto Fazzini, tutta la squadra è con noi"
01 marzo 2026 22:02
Masini: "Proverei la coppia Jovic-Cabral davanti: staffetta continua non ha portato risultati"
09 febbraio 2023 18:55
Capodanno Rai Uno, Amadeus omaggia la Fiorentina: "Complimenti per la stagione che sta facendo"
01 gennaio 2022 13:46
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti
10 giugno 2021 13:59
Masini: "Non sono d'accordo con la società. I soldi sono stati spesi ma..."
15 febbraio 2021 17:14
Lutto, la Fiorentina si stringe intorno a Marco Masini: è morto il padre
20 giugno 2020 08:23
Masini: "Montella ha fatto bene a cambiare modulo. Penso che dovrebbe sacrificare Lirola o Dalbert"
18 settembre 2019 22:29
Archivio