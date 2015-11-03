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Notizie Marco Masini Fiorentina

Masini ironizza: "Tifare Fiorentina è un 'male necessario'. In teatro ero teso per la presenza di Paratici"

02 marzo 2026 14:30

La Fiorentina scende in campo al Festival. Masini: "Mi ha risposto Fazzini, tutta la squadra è con noi"

01 marzo 2026 22:02

Masini: "Proverei la coppia Jovic-Cabral davanti: staffetta continua non ha portato risultati"

09 febbraio 2023 18:55

Capodanno Rai Uno, Amadeus omaggia la Fiorentina: "Complimenti per la stagione che sta facendo"

01 gennaio 2022 13:46

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti

10 giugno 2021 13:59

Masini: "Non sono d'accordo con la società. I soldi sono stati spesi ma..."

15 febbraio 2021 17:14

Lutto, la Fiorentina si stringe intorno a Marco Masini: è morto il padre

20 giugno 2020 08:23

Masini: "Montella ha fatto bene a cambiare modulo. Penso che dovrebbe sacrificare Lirola o Dalbert"

18 settembre 2019 22:29

Masini: "Calciomercato? Meglio parlare di quello ortofrutticolo. Simeone segnerebbe di più se avesse accanto un esperto..."

11 gennaio 2018 13:14

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