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Masini: "Montella ha fatto bene a cambiare modulo. Penso che dovrebbe sacrificare Lirola o Dalbert"

Il cantante Marco Masini è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione della Fiorentina: "Montella è stato molto bravo a cambiare modulo ha dato un forte equilibrio. Ora però penso che per favor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 22:29
Masini: "Montella ha fatto bene a cambiare modulo. Penso che dovrebbe sacrificare Lirola o Dalbert" -
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Il cantante Marco Masini è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione della Fiorentina: "Montella è stato molto bravo a cambiare modulo ha dato un forte equilibrio. Ora però penso che per favorire l'inserimento di una punta l'allenatore sacrificherà uno dei due terzini: Dalbert o Lirola e probabilmen cantante te quest'ultimo che ad oggi sta facendo peggio".

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