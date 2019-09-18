Masini: "Montella ha fatto bene a cambiare modulo. Penso che dovrebbe sacrificare Lirola o Dalbert"
Il cantante Marco Masini è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione della Fiorentina: "Montella è stato molto bravo a cambiare modulo ha dato un forte equilibrio. Ora però penso che per favor...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 22:29
Il cantante Marco Masini è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione della Fiorentina: "Montella è stato molto bravo a cambiare modulo ha dato un forte equilibrio. Ora però penso che per favorire l'inserimento di una punta l'allenatore sacrificherà uno dei due terzini: Dalbert o Lirola e probabilmen cantante te quest'ultimo che ad oggi sta facendo peggio".