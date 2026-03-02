2 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:10

Masini ironizza: “Tifare Fiorentina è un ‘male necessario’. In teatro ero teso per la presenza di Paratici”

Masini ironizza: "Tifare Fiorentina è un 'male necessario'. In teatro ero teso per la presenza di Paratici"

Redazione

2 Marzo · 14:30

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 14:30

#Fiorentinamarco masini

Tra battute, speranze e sentimenti, Marco Masini ha toccato calcio e Festival di Sanremo ai microfoni di RadioBruno.

A Radio Bruno, Marco Masini ha parlato alternando ironia, calcio e musica.
Sul rapporto con Fedez e il periodo del Festival di Sanremo, Masini ha scherzato:
«L’unico modo per distrarre Fedez da Sanremo era parlargli di calcio, ovvero la cosa che gli interessa meno. Magari un giorno lo porto al Franchi. Tifare la Fiorentina è un ‘male necessario’» – ironizza Masini citando proprio il titolo della canzone.
Poi il passaggio sul futuro societario e su Fabio Paratici:
«Spero che con Paratici ci sia un progetto serio, finora sbandierato mille volte ma mai costruito. Fabio mi ha detto che mi esibisco con grande calma, ma la sua presenza in teatro mi ha veramente emozionato».

