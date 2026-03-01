1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:48

La Fiorentina scende in campo al Festival. Masini: "Mi ha risposto Fazzini, tutta la squadra è con noi"

La Fiorentina scende in campo al Festival. Masini: “Mi ha risposto Fazzini, tutta la squadra è con noi”

1 Marzo · 22:02

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 22:04

#Fiorentina #Festival di Sanremo #marco masini

La Fiorentina ha fatto sentire la propria voce anche nel dietrofestival attraverso il messaggio di Fazzini a Masini.

Nel DietroFestival, spunta un retroscena che accende l’entusiasmo a Firenze. Protagonisti? Ancora una volta Marco Masini e Fedez, con una “incursione” tutta viola. Durante un momento nel dietrofestival, si sente Masini rivolgersi a Fedez con parole che non sono passate inosservate:
«Mi ha risposto Fazzini, il giocatore della Fiorentina. Tutta la squadra è con noi». La risposta di Fedez è immediata «Daje».

