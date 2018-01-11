Masini: "Calciomercato? Meglio parlare di quello ortofrutticolo. Simeone segnerebbe di più se avesse accanto un esperto..."

Ospite a Pitti Uomo, il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato della sua squadra del cuore: "Semplici? Abbiamo fatto colazione al bar l'altro giorno, vederlo a Firenze sarebbe una...

A cura di Redazione Labaroviola 11 gennaio 2018 13:14

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