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Masini: "Calciomercato? Meglio parlare di quello ortofrutticolo. Simeone segnerebbe di più se avesse accanto un esperto..."

Ospite a Pitti Uomo, il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato della sua squadra del cuore: "Semplici? Abbiamo fatto colazione al bar l'altro giorno, vederlo a Firenze sarebbe una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 13:14
Masini: "Calciomercato? Meglio parlare di quello ortofrutticolo. Simeone segnerebbe di più se avesse accanto un esperto..." -
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Marco Masini
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Ospite a Pitti Uomo, il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato della sua squadra del cuore: "Semplici? Abbiamo fatto colazione al bar l'altro giorno, vederlo a Firenze sarebbe una bella sorpresa. Simeone? Mi piace, fosse affiancato da un giocatore più esperto, ma non troppo anziano, potrebbe segnare anche un po' di più. Calciomercato? Parlerei di quello della Mercafir, con lo stadio parleremmo in futuro di un mercato diverso".

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