Stasera torna Passione Fiorentina tv. Ospiti Ciccio Graziani e Francesco Flachi. Con Rachele Risaliti

Torna stasera l'appuntamento con Passione Fiorentina Tv, dopo Frey della scorsa settimana, questa sera tocca a Flachi e Ciccio Graziani

Parte stasera “Passione Fiorentina Tv” il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle 21. Ospiti i due ex grandi campioni della Fiorentina, Ciccio Graziani e Francesco Flachi che si racconteranno e risponderanno alle domande anche dei tifosi. Volto femminile della trasmissione la fiorentina Rachele Risaliti, Miss Italia 2016. Insieme con loro, Flavio Ognissanti, Gabriele Caldieron e Leonardo Andreini. Temi centrali della trasmissione, il prossimo allenatore della Fiorentina, il futuro di Dusan Vlahovic e il futuro di Daniele Pradè. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

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