Oulai dovrà tornare in Costa d'Avorio per ottenere il visto. Tornerà i tempo per la tournee in Inghilterra
Ancora attesa per vedere in campo il gioiellino della Fiorentina. Inao Oulai dovrà tornare in Costa d'Avorio per ottenere il visto di lavoro per giocare lecitamente in Italia
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 22:30
Inao Oulai, dopo essere stato ufficializzato dalla Fiorentina, è pronto per partire di nuovo. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il centrocampista rientrerà stasera in Costa d'Avorio per ottenere il visto di lavoro per giocare in Italia.
L'ex giocatore si prevede che sarà di nuovo a Firenze entro il 24 luglio, data in cui la squadra partirà per le amichevoli in Inghilterra.